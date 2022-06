Weinig te besteden? Deze vaderdagcadeaus zijn helemaal niet duur

Het is een bekend verhaal: de prijzen stijgen van levensmiddelen overal en het leven lijkt steeds duurder te worden. Ook afgelopen maand maakte het CBS melding van een hoge inflatie. Met ook nog eens een bomvolle zomer voor de boeg is het daarom denkbaar dat je deze vaderdag nét even wat minder te besteden hebt. Gelukkig is dat helemaal niet erg.

Want het is natuurlijk onzin dat jij je vader tekort doet als je niet aankomt met een dure fles drank, een gloednieuwe barbecue of een geavanceerde gadget. Negeer daarom de reclames en aanbiedingen die je ongetwijfeld weer om de oren vliegen en ga voor één van deze betaalbare tips.

Een goed boek

Is jouw vader een lezer? Dan is een goed boek natuurlijk altijd een aardige optie om op terug te vallen. Maar is jouw vader géén lezer? Juist dan is lekker leesvoer ook een leuke verrassing. Met een drukke baan, volop hobby's en zijn kinderen die de nodige aandacht vragen komt hij er wellicht gewoon nooit aan toe om zich eens terug te trekken en zich helemaal te verliezen in een spannend verhaal.

Ga jij voor een biografie, een sportbundel of een kookboek? In dit artikel wat boeken ter inspiratie. Iedere boekhandel heeft bovendien wel een schap met goedkopere of tweedehands exemplaren. Echt geen idee? Dan zijn er ook nog altijd boekenbonnen!

De digitale krant

Het is natuurlijk wel een beetje preken voor eigen parochie. Maar is jouw papa een echte nieuwsjunk? Laat hem eens kennis maken met de digitale versie van deze of een andere krant. Een abonnement op een magazine binnen zijn interesses of vakgebied kan ook. Heb je na een maand meteen zelf iets te lezen.

Vaderdag Vaderdag valt dit jaar op 19 juni. We vieren de feestdag in Nederland altijd op de derde zondag in juni. De meeste landen vieren eens per jaar Vaderdag, al doet niet ieder land dat op dezelfde dag. In Australië vieren ze Vaderdag op de eerste zondag van september en in Duitsland staat Hemelvaartsdag tegelijkertijd ook helemaal in het teken van vaders. In Italië, Portugal, Spanje, Liechtenstein en de regio Antwerpen in België wordt Vaderdag op 19 maart gevierd. Dit de dag van Jozef, de vader van Jezus. Overal wordt Vaderdag op vrijwel dezelfde manier gevierd: met ontbijtjes op bed, cadeautjes en gezelligheid met het gezin. Behalve in Duitsland, daar is het traditie om op Männertag met een groep mannen te gaan wandelen, ergens te picknicken en veel bier en wijn te drinken.

Ga zelf aan de slag

Met Moederdag tipten we je al om zelf iets te maken. Bijvoorbeeld een handscrub, een mand met hebbedingen of een eigengemaakt kaartje.

Leuke ideeën, maar wellicht niet voor jouw vader. Voor je vader zou je zelf een biertje kunnen brouwen (een tip voor volgend jaar). Of sloof jezelf eens uit in de keuken en maak een heerlijke lunch. Nog zo'n originele optie: knutsel je eigen regenmeter. In deze video zie je hoe dat moet.

Sigaren maken

Een doos met chique sigaren is sinds jaar en dag een populair cadeau op Vaderdag. Je legt er echter vaak behoorlijk wat centen voor neer. Denk daarom eens een stapje verder en bezoek een museum over de sigarenmakerij of een workshop sigaren maken. Mogelijke adresjes voor je zijn het Valkerij en Sigarenmakerij Museum in Valkenswaard of museum de Sigarenmaker in Bergeijk.

Het terras op

Een uitje naar het terras hoeft ook niet te duur te zijn. Doe dan meteen even nét dat beetje meer. Trakteer je vader bijvoorbeeld op een stadswandeling en neem daarna een mooi bier op het terras van een lokale brouwerij. Daarvan zijn er in Brabant tegenwoordig genoeg.

Of trek de natuur in en sluit af bij één van de slechts tien erkende trappistenmakers ter wereld. Dat kan in Brabant bij Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot (La Trappe) en bij de Abdij Maria Toevlucht in Zundert (Zundert). Eerstgenoemde maakt zelfs 's werelds eerste alcoholvrije trappist, handig voor de bob. Ook in België is er een handvol opties.

Haal je cadeautje op de markt

Die alcoholvrije trappist kun je overigens ook gewoon als cadeautje voor thuis geven. Leuk om te combineren met een plankje vol ambachtelijke hapjes. Haal een lekker kaasje op de markt, een zak verse noten bij een speciaalzaak en wat dadels en tropische vruchten bij de toko en jouw vader voelt zich de koning te rijk.

Denk eens aan de auto...

Zit de man des huizes, na twee jaar van thuiswerken, bij jullie ook weer elke dag in de auto? Op dit gebied zijn er genoeg handige gadgets te verzinnen. Zoals een autolader om zijn telefoon van energie te voorzien tijdens het rijden, een luchtverfrisser of autoparfum voor in de wagen.

...of aan de tuin...

Is jouw vader een echte tuinier? Dan is het tuincentrum een goudmijn. Tuinhandschoenen, een heggenschaar, een geschenkdoos met zaden: genoeg presentjes te vinden en het komt altijd wel van pas.

...of aan de keuken

Als jouw vader zich beter thuis voelt in de keuken, kun je gaan voor een set mooie glazen van zijn favoriete biermerk, een pizzasteen, blitse schort of een zak fair trade koffiebonen.

Tot slot: groot of klein, duur of ietsje minder, daar gaat het helemaal niet om. Als jij maar laat zien dat je je best hebt gedaan op een origineel cadeau!

