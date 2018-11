Welkoop stopt met verkoop konijnen en knaagdieren: ‘We bieden de dieren niet de beste plek’

De verkoop van dieren in kleine verblijven past volgens Bert Bargboer, algemeen directeur van Welkoop, niet meer bij het bedrijf. ,,We hebben dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. We geven onze klanten advies op het gebied van dier en welzijn en een ruim verblijf voor de dieren hoort hier ook bij. We hebben ons altijd gehouden aan de wettelijke regels wat betreft de hokken, maar vinden toch dat we knaagdieren en konijnen hiermee niet de beste plek bieden.”