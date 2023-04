Werelds koken op het Koning Willem 1 College en Ben Nabbe wordt de Gildekoning

Lintjesre­gen in Meierij­stad: burgemees­ter Van Rooij reikt 22 onderschei­din­gen uit

MEIERIJSTAD - Twee dagen trekken ze er in Meierijstad voor uit. Burgemeester Kees van Rooij heeft 22 inwoners van Meierijstad verrast met een koninklijke onderscheiding: negen dames en 12 heren werden lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wim Verbeek uit Veghel werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.