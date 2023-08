Wereldwinkel in Oss maakt doorstart in Galerij: ‘Dichtbij huis en toch wereldwijd zinvol’



OSS - Even leek het erop dat voor de Wereldwinkel in Oss het einde in zicht was. Maar de vrijwilligers hebben alles op alles gezet om de winkel alsnog te redden. In de Galerij maakt de winkel een doorstart.