Werken tijdens een hittegolf: zo houd je je hoofd koel

Als we de weersvoorspellingen mogen geloven wordt het vanaf maandag tropisch warm. Er wordt een hittegolf verwacht met temperaturen van 35 graden. Wat doe je als je met die tropische hitte gewoon moet werken? Hoe houd je je hoofd koel als je in een warme kantoorruimte zit?

Wanneer is het te warm om te werken? Als de temperatuur op kantoor in de zomer boven de 26 graden ligt, is het volgens de Arboregels te warm je werk nog goed te kunnen doen. Bij werkzaamheden waarbij sprake is van fysieke arbeid ligt de grens iets lager op 25 graden, mits er een voelbare luchtstroom is. Anders ligt die grens bij 23 graden. Dus hoe zorg je ervoor dat je in een comfortabele temperatuur blijft werken?

Zet alle overbodige apparatuur uit

Zorg er als eerste voor dat er niks aanstaat wat je niet direct nodig hebt. Apparaten als een printer, een kopieerapparaat en televisies geven warmte af als ze aanstaan. Ook als je ze niet gebruikt. Zet ze daarom uit als je ze niet gebruikt, dat zal aanzienlijk schelen in de temperatuur. Let daarbij ook op onnodig brandende lampen.

Drink warme dranken, maar geen koffie

Een van grootmoeders wijsheden: ‘Wat goed is tegen de kou is ook goed tegen de hitte.’ Dat blijkt te kloppen. Als je warme dranken drinkt, zoals thee, zorgt je lichaam ervoor dat je extra afkoelt om de interne warmte te compenseren. Let echter wel op met het drinken van koffie. Cafeïne onttrekt namelijk vocht uit je lichaam, waardoor je juist meer last krijgt van de warmte.

Maak je eigen airco

Zit jij in een kantoorpand dat niet gezegend is met een airco? Je kunt heel gemakkelijk een eigen variant maken. Leg flessen water in de vriezer totdat deze bevroren zijn. Hang ze daarna voor een ventilator. De lucht die de ventilator blaast wordt gekoeld door de bevroren flessen water en dat zal de ruimte waarin je zit dus kouder maken. Als de fles water ontdooid is, vervang je hem door een nieuwe. Zo houd je een lekkere temperatuur in je werkomgeving.

Houd je zout- en waterlevels op peil

Als het warm is en je veel zweet, verlies je niet alleen veel vocht, maar ook veel zout. Het is dus belangrijk dat je beiden op tijd aanvult. Zorg ervoor dat je genoeg drinkt, zo'n 1,5 tot 2 liter. Zout bijvullen kan bijvoorbeeld door een handje zoute pinda's te pakken of een bouillonnetje te drinken. Deel dus een bakje borrelnootjes met je collega's, dat is nog gezellig ook.

Wees creatief met water

Als je een baas hebt zonder watervrees dan kun je door creatief met water om te gaan ook flink afkoelen. Pak een plantensproeier, vul deze met water en zet hem in de koelkast. Als het echt warm wordt kun je jezelf en eventueel collega's een verfrissende spray geven. Een andere mogelijkheid is het met water verkoelen van thee- of handdoeken en deze om je nek of over je hoofd leggen. Ook kun je een nat laken voor het raam hangen. De warme lucht die naar binnen komt wordt direct gekoeld door het natte laken.