Werkgevers willen snel 25.000 extra slaapplekken voor arbeidsmigranten in Brabant

,,We kennen allemaal de schrijnende voorbeelden”, zegt Anne Deelen van VNO-NCW Brabant Zeeland. ,,Waarbij te veel mensen in een huis worden gezet of waarin iemand in een veredelde kippenschuur moet wonen. Dat soort uitwassen zijn verschrikkelijk. Het is onfatsoenlijk en ook slecht voor het imago van migranten en bedrijven. Daarom is het tijd dat wethouders de mouwen opstropen en zorgen dat de markt deugdelijke verblijfplaatsen kan bouwen.”