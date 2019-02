Werkstraf en boete voor 71-jarig brein van tuindersfraude in Zuidoost-Brabant

DEN BOSCH - Hoofdverdachte Theo van K. is in een grote slepende strafzaak over fraude door Brabantse en Limburgse tuinders dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een boete van 134.000 euro. De rechtbank in Den Bosch legde bovendien de maximale voorwaardelijke celstraf op van twee jaar. Tegen de zakenman was vorige maand vijf jaar celstraf geëist.