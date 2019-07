West-Brabantse Aero Club zwaar aangeslagen na dodelijke crash van twee leden in Frankrijk: ‘Dit is een zwarte dag’

,,Dit is een enorme klap. We hebben twee vrienden verloren. Een zwarte dag voor onze vereniging. Het is voor het eerst in het 85-jarige bestaan van de vereniging dat we een ongeluk met een tweezitter van deze omvang meemaken”, zegt een aangeslagen Elmar Franken namens de West Brabantse Aero Club. Woensdagavond kwamen leden in het clubhuis bijeen om het verdriet te delen. ,,De opkomst was massaal.”