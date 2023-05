Wetenschappelijk onderzoek naar de Nassaus in Breda: ‘Het complete verhaal is nooit eerder verteld’

Bisschop van Den Bosch: ‘Muskens had principi­eel gelijk met uitspraak dat arme brood mag stelen’

De bisschop van ‘s-Hertogenbosch, Gerard de Korte, vindt dat zijn collega Tiny Muskens, die tien jaar geleden overleed, ‘principieel gelijk’ had met zijn omstreden uitspraak dat mensen met honger altijd een brood mogen stelen. Dat schrijft hij dinsdag in zijn column in het Nederlands Dagblad.