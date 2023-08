Wie een ov-fiets wil, grijpt in Breda regelmatig mis: ‘Het is helaas een succesverhaal’

ZomerCir­cus experimen­teert met vrije inloop: ‘Sommige kinderen komen zelfs terug’

OOSTERHOUT - Hoepelen, dat kan op de makkelijke én de moeilijke manier. Dat blijkt wel uit de workshop die Nathalie van der Linden van het ZomerCircus aan het geven is in een zonnig Slotpark in Oosterhout. ,,Wie het echt moeilijk wil maken, kan de hoepel om de knieën doen. En dan kun je proberen om er tegelijkertijd mee te lopen.”