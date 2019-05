Wie gaan Brabant besturen? Dit zijn de namen

In dit rijtje is Grashoff de grootste verrassing. Hij was eerder onder meer wethouder, partijvoorzitter en Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Grashoff kwam vorig jaar in opspraak nadat bekend werd dat hij een geheime liefdesrelatie had met toenmalig partijvoorzitter Marjolein Meijer. GroenLinks zat daarmee in de maag omdat belangenverstrengeling op de loer lag. Reden voor de politicus om zijn ontslag aan te bieden als lid van de Tweede Kamer. Meerdere bronnen bevestigen de kandidatuur van Grashoff aan het Brabants Dagblad.

Huidige bestuurders Christophe van der Maat (VVD), Anne-Marie Spierings (D66) en Erik van Merrienboer (PvdA) maken zich op voor een terugkeer in het college van Gedeputeerde Staten. VVD schuift Martijn van Gruijthuijsen zoals verwacht naar voren als tweede kandidaat. Hij sprak zelf die ambitie al uit, in aanloop naar de provinciale verkiezingen in maart.

Onder de pet

Het CDA houdt de namen van zijn kandidaten liefst nog even onder de pet, maar alles wijst erop dat Marianne van der Sloot en Renze Bergsma het gaan doen. Zij stonden voor de provinciale verkiezingen op nummer één en twee op de kandidatenlijst en voeren samen de onderhandelingen namens de partij die terug wil keren in het Brabantse provinciebestuur. Buiten de partij worden deze twee namen genoemd als kandidaten voor een plek in het college van Gedeputeerde Staten.

De weg naar een nieuw provinciebestuur in Brabant is tot nu toe een onverhard pad vol kuilen en hobbels. De coalitie waar nu aan wordt gewerkt, geniet van geen van de partijen de eerste voorkeur. Toch starten komende vrijdag de echte onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. Dat gebeurt onder leiding van formateurs Huub Dekkers (voormalig directeur van de Universiteit van Tilburg) en Mariëtte Pennarts (gedeputeerde namens GroenLinks in de provincie Utrecht). Door met twee procesbegeleiders te werken, hoopt VVD-voorman Van der Maat dat iedereen zich gehoord voelt.

Voor de zomer