Wie heeft de mooiste kerstversiering? Stuur je foto in

Brabant geeft boeren meer tijd: negen maanden uitstel voor strengere eisen aan stal

6 december DEN BOSCH - Boeren in Brabant krijgen langer de tijd om te voldoen aan strengere staleisen. De deadline voor het aanvragen van een vergunning gaat naar 1 januari 2021. De vervanging van het verouderde stalsysteem moet voor 1 oktober 2022 klaar zijn. Dat is negen maanden later dan het originele besluit.