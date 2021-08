Wie helpt boer Jan van zijn 200.000 kilo uien af? ‘De prijzen zijn schandalig laag’

Nieuwsover­zicht | Kermis Tilburg leidt nauwelijks tot besmettin­gen - Forse straffen voor brute overval bij sekswande­ling

5 augustus In Brabant gingen in de eerste zes maanden van 2021 veel minder bedrijven failliet dan een jaar eerder. Twee Chinooks vliegen vanuit de basis in Gilze-Rijen naar de heftige branden in Albanië en de advocaten van Nabil B. haalden vandaag snoeihard uit naar de NCTV. Verder deelde de rechter forse straffen uit voor een drietal dat een man beroofde tijdens een zogenaamde sekswandeling en zijn de verkeersbeperkingen op de Haringvlietbrug opnieuw uitgesteld. Lees dat en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag 5 augustus.