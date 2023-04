Wie helpt Pit aan een complete set Pokémon? Hij hoopt op de beurs in Den Bosch

Geridderde Oijense hoogleraar Voesenek (65) overleden

OIJEN - De Oijense hoogleraar Rens Voesenek, afgelopen januari nog benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, is afgelopen dinsdag overleden. Voesenek, die al langer ziek was, werd 65 jaar. Zijn afscheid zal in besloten kring plaats vinden.