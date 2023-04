Wie houdt straks de sportclub draaiende: mensen met een werkstraf, re-integranten of verenigingsmanager?

Genieten van de Fiësta Girls en graaien in de gokkast, zoete herinnerin­gen aan De Eendracht in Best

BEST - Met een geschiedenis die bijna 180 jaar terug gaat, is De Eendracht uit Best een van de oudste muziekverenigingen van het land. Op 1 februari 1845 opgericht als De Harmonie kreeg het twintig jaar later de naam Harmonie De Eendracht. Weer negentig jaar later kwam daar het predikaat 'koninklijk’ bij.