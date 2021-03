Wie is de dode vrouw die op een afgedankt bed naast afvalcontainers werd gevonden?

Recensie ‘Brabants menneke’ Vincent van Gogh krijgt eindelijk de aandacht die hij verdient in het Noordbra­bants Museum

25 maart DEN BOSCH - Zijn meest indrukwekkende schilderijen maakte Vincent van Gogh terwijl hij in Frankrijk woonde. Maar ook Brabant was belangrijk voor de schilder. Daarom is het niet meer dan terecht dat vanaf een puike permanente presentatie rondom Van Gogh te zien is in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Met twaalf werken van zijn hand.