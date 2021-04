Wie is Peter Gillis, de man van de vakantieparken die overal ‘foxwild’ van wordt?

Nieuwsover­zicht | PS­V-supporters bewijzen laatste eer aan Willy van der Kuijlen - JBZ roept mensen op om zich aan coronare­gels te houden

24 april PSV-supporters bewezen zaterdag in Eindhoven de laatste eer aan Willy van der Kuijlen. De uitvaart van de overleden PSV-legende was in het Philips Stadion en was online te volgen. Ziekenhuizen in Brabant zijn al weken overvol en vrezen een nieuwe piek met patiënten. In het Amphia Ziekenhuis is de ‘normale’ zorg noodgedwongen afgeschaald. Het JBZ roept mensen op om zich aan de coronaregels te houden, met name op Koningsdag. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.