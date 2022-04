Wie is toch die populaire Hans uit Boer Zoekt Vrouw? ‘Een bijzondere vader, met een klein hartje’

Nieuwsover­zicht | Kou en regen drijven prijs van asperges op - Russische vlag die in Brabantse kerktoren hing is weggehaald

Een 40-jarige man uit Oss is aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht een chalet in brand te hebben gestoken. Daar lag op dat moment een bewoonster te slapen. Verder worden er door de kou en de regen relatief weinig asperges geoogst. Dat zorgt voor hogere prijzen. Verder is een Russische vlag die aan een kerktoren in Moerstraten hing weggehaald. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

