Wie is toch die vrouw die al vijf maanden slaapt in haar volgepakte auto aan de Spoorlaan in Oss?

Hoe glazenwas­ser Stephaan Du Lion bijna wegkwam met vier moorden, tot hij zich versprak: ‘Volgens mij was de keuken links’

Seksueel geweld, messteken en wurgingen met koorden,... het was de modus operandi van seriemoordenaar Stephaan Du Lion. De glazenwasser uit Deurne zal zich komende week voor het assisenhof moeten verantwoorden voor de moord op vier vrouwen tussen 1992 en 1997. Een positieve DNA-match zorgde in 2018 voor de doorbraak in de oudste moord, die op Ariane Mazijn. Voor de drie andere moorden zette Du Lion zonder het zelf te beseffen de speurders op de goeie weg. Een reconstructie.

