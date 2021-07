Wie roept de Efteling tot de orde? Buurtbewoners stappen naar de rechter

Vijf miljoen bezoekers per jaar. Zoveel mag de Efteling ontvangen volgens de huidige natuurvergunning. Gaan ze daar overheen? Dan is de stikstofbelasting te groot voor het omliggende Natura 2000 gebied Loonse en Drunense Duinen en is het park in overtreding. Toch werd in 2017 die magische grens van vijf miljoen doorbroken, en in 2018 en nog een keer in 2019. Maar handhavend optreden? Daar zag de provincie Noord-Brabant van af. Al die verschillende rapporten, steeds veranderende wetgeving en ingewikkelde rekensommetjes maken het controleren op die vergunning namelijk een helse klus.