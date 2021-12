Wiesje uit Breda heeft zeldzame aandoening: ‘Ik ben 35 jaar en ik kan gewoon niks meer’

Video Voort­vluch­tige Tilburger Oer H. kocht ‘best hoge’ politieman om en leidde coke-lab: 12 jaar cel geëist

AMSTERDAM - Al zestien maanden is Tilburger Oer H. op de vlucht. Sinds dinsdag weet hij dat het Openbaar Ministerie hem twaalf jaar in de cel wil hebben. Want justitie ziet de voortvluchtige Tilburger als de drijvende kracht achter de grote cocaïnewasserij die vorige zomer werd gevonden in het Drentse dorpje Nijeveen.

