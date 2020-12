Wij zijn van hier en van de wereld

Helmond groeistad, een ontmoeting met Robert Mugabe in Eindhoven, de V2000 van Philips, ratelende telexen op de redactie. Hoofd opinie van het ED Chris Paulussen gaat binnenkort met pensioen. In de kerstbijlage 'Wat was’ blikt hij terug op de eerste decennia van zijn loopbaan.

Als je zo’n 45 jaar journalist bent en vele duizenden verhalen hebt geschreven, kan het gebeuren dat je in het archief op een verhaal stuit dat je al lezend steeds bekender voorkomt en waarvan je uiteindelijk beseft dat het van jezelf is. Niet alle verhalen zakken zo ver weg in je geheugen.

Mijn eerste verhaal dat in 1978 de voorpagina haalde van het Eindhovens en - toen nog - Helmonds Dagblad is mij altijd bijgebleven. Burgemeester Henk Roels van Someren had een Surinaamse jongen zonder pardon op het vliegtuig naar huis gezet. De burgemeester wachtte - in strijd met de wet - de uitkomst van gerechtelijke procedures niet af.

Quote Ik vraag me weleens af of een burgemees­ter nu nog weg zou komen met zo’n eigengerei­de handelwij­ze Chris Paulussen In antwoord op Kamervragen deed de staatssecretaris een poging om de burgemeester in bescherming te nemen: zo ver weg in de Peel had hij waarschijnlijk geen ervaring met uitzettingen en kende hij de procedures niet. Dat was Roels zijn eer te na. Hij wist precies wat hij gedaan had en hij zou het zo weer doen. Hij vond het onverantwoord dat de jongen opgroeide bij zijn zus in Someren, die - zo bleek later - in een nachtclub werkte. Ik vraag me weleens af of een burgemeester nu nog weg zou komen met zo’n eigengereide handelwijze.

Niet alle burgemeesters stonden in die tijd zo sterk in hun schoenen. Een jaar lang deed ik verslag van de gemeenteraad van Aarle-Rixtel. De raadsleden waren zo bezig met elkaar het leven zuur te maken dat zij nauwelijks nog oog hadden voor het belang van de gemeente en haar inwoners. Burgemeester Kees Buijs – te zachtmoedig voor zo’n ordeloos zootje - zat er machteloos bij. Betere reclame voor gemeentelijke herindeling was niet denkbaar.

En ach, als ik dan nu om me heen kijk, is er misschien toch niet zoveel veranderd sinds ik op 3 april 1978 in dienst trad bij het ED/HD.

Volledig scherm Chris Paulussen op de redactie van het ED begin jaren tachtig.

De krant ging over van lood-zetten naar fotografisch zetten, de melkboer hoefde niet meer te komen

Het verzoek was of ik een paar weken voor mijn pensioen - niet het einde van mijn werkzame leven – wilde terugblikken op ‘wat was’. Op de regio en op de journalistiek. Daar vallen boeken over te schrijven, reken er dus niet op dat ik volledig probeer te zijn. Terugkijkend overheerst voldoening, maar verwacht niet te veel hang naar het verleden.

Toen ik halverwege de jaren zeventig in Amersfoort in de journalistiek aan de slag ging, maakten krantenbedrijven de overgang van lood-zetten naar fotografisch zetten. Een strop voor de melkboer omdat zetters niet langer verplicht melk moesten drinken om loodvergiftiging tegen te gaan. Voor veel grafici betekende het ook het begin van het einde van hun ambacht. Voor krantenbedrijven was het daarentegen het begin van een reeks technologische vernieuwingen waaraan nog geen einde is gekomen.

Quote Als je iemand wilde bereiken moest je hopen dat hij in de buurt van een vaste telefoon was Chris Paulussen Maar vooralsnog bleven journalisten schrijven op een typemachine. Fotografen schoten rolletjes vol die moesten worden ontwikkeld, waarna foto’s in zwart-wit konden worden afgedrukt. Koeriers reden af en aan met papieren kopij en foto’s. Op de redacties ratelden de telexen. Als je iemand wilde bereiken moest je hopen dat hij in de buurt van een vaste telefoon was.

Een deel van de redactie werkte in Best, bij het technisch bedrijf waar ook het archief gevestigd was. Ik meen me te herinneren dat de lange rijen kasten met talloze knipsels en foto’s zo zwaar werden dat de vloer eronder extra moest worden gestut. Een te mooi gegeven om ‘kapot te checken’.

Kranten verschenen nog op groot formaat en hadden naast het brengen van nieuws een servicefunctie. Boeren vonden in de krant de prijzen van de groenteveiling in Grubbenvorst en de veemarkt in Den Bosch. Wie wilde weten welke films draaiden of in het weekend een dokter nodig had, sloeg de krant erop na. Sportuitslagen vulden hele pagina’s. De krant was in veel opzichten een doorgeefluik van mededelingen van gemeenten, instellingen en verenigingen. Geen hoogstaande journalistiek, het hoorde erbij.

Grard Sientje overleed, de ballonnen kwamen niet van hun plaats

1978 dus. Het jaar van overlijden van Grard Sientje (85), een dorpsfiguur in Deurne, zoon van veenarbeiders in Helenaveen, opgegroeid in de Peel in plaggenhutten en landelijk bekend door zijn Catweazle-achtige verschijning en zonderlinge levenswijze. Helmond vierde zijn 800-jarig bestaan met als een van de hoogtepunten een wedstrijd voor ballonvaarders. De ballonnen hingen uren in de lucht maar kwamen door een gebrek aan wind nauwelijks van hun plaats. Symbolisch bijna voor het lot van de stad.

Quote Helmond had een slechte naam en was bij journalis­ten uit andere delen van het land vooral populair voor het beschrij­ven van misstanden Chris Paulussen In dat jaar – 1978 - begon ik op de redactie in Helmond. De stad had een slechte naam en was bij journalisten uit andere delen van het land vooral populair voor het beschrijven van misstanden; zieltogende textiel- en metaalindustrie, hoge werkloosheid, armoede, verpaupering en alle bijkomende ellende, het was er allemaal.

Maar Helmond stond ook op een keerpunt. Volvo Car - de voortzetting van de personenautotak van DAF, nu NedCar - had Helmond uitgekozen voor zijn hoofdkantoor. De eigenzinnige D66-minister Hans Gruijters had zijn geboortestad de groeistad-status cadeau gedaan. ‘t Speelhuis en de paalwoningen waren een hoopgevend teken van nieuw elan.

Net als de ballonvaarders zat het Helmond aanvankelijk niet mee bij de verwezenlijking van de groeistad-ambities. De economie zat het in het slop. Arbeidsplaatsen verdwenen naar lagelonenlanden of door automatisering. De hypotheekrente piekte begin jaren tachtig op 13 procent. Huizenbezitters waren blij als ze hun rente voor dertig jaar hadden kunnen vastzetten op 8 procent. Voor een groeistad geen gunstige omstandigheden om zich aan de malaise te ontworstelen door de bouw van nieuwe aantrekkelijke woonwijken en het lokken van nieuwe hoogwaardige bedrijvigheid.

Het IJzeren Gordijn hing nog, maar China zette de deur op een kier

Nee, dan Eindhoven. Die stad mocht dan bekend staan als dodelijk saai, ze ontwikkelde zich wel tot officieuze hoofdstad van het zuiden. En ze had Philips en DAF. Vanuit de trein zag je op de zijgevel van het station het beeldmerk van het ED. Uit de globe in dat beeldmerk kon ik maar één ding opmaken: hier woonden en werkten mensen van de wereld, hier werd groots gedacht.

Als beginnend economieredacteur was ik erbij toen Philips-bestuurder Gerrit Jeelof in 1983 terugkeerde uit China. Hij was zo overweldigd door wat hij had gezien, dat hij meteen een persconferentie liet beleggen. De Berlijnse Muur stond nog en het IJzeren Gordijn hing nog, maar in China had Deng Xiaoping de deur op een kier gezet. Jeelof popelde om zijn enthousiasme te delen over de kansen die hij zag in het immense land.

Ik schudde in die tijd de hand van de Zimbabwaanse leider Robert Mugabe. Aan die hand kleefde bloed van de vrijheidsstrijd, maar als politicus stond Mugabe toen nog bekend als gematigd en hij werd met alle egards in Eindhoven ontvangen. Van DAF kreeg hij een truck en van Philips medische apparatuur.

Philips-topman Wisse Dekker maakte zich sterk voor een verenigd Europa dat een vuist kon maken tegen de opkomende concurrentie uit het Verre Oosten.

Galgenhumor van een DAF-topman, of een vooruitziende blik?

DAF blaakte van zelfvertrouwen toen het in de jaren tachtig het Britse Leyland overnam en de stap naar de beurs waagde. Van de euforische stemming bleef weinig over toen de truckmarkt instortte. DAF koerste richting afgrond.

Een marktonderzoeker voorspelde in 1992 dat in Europa maar drie grote vrachtwagenfabrikanten zouden overleven. Toen ik DAF-topman Aart van der Padt daarmee confronteerde, reageerde hij gevat: ‘Dan ben ik benieuwd wie die andere twee zijn.’ Het leek galgenhumor. Nog geen jaar later ging DAF failliet. Maar zie, een doorstart met de helft van het personeel en een overname door het Amerikaanse Paccar later, kreeg Van der Padt nog gelijk ook.

Philips was een wereldmacht met haarscheurtjes die serieuze barsten werden

Terug naar de jaren tachtig. Philips was nog een breed uitgewaaierd wereldconcern: van lampen en televisies tot computers en medische apparatuur.

Voor de persconferentie over de jaarcijfers in het POC - het naast het Philips Stadion gelegen Philips Ontspanningscentrum - werden in die tijd grote aantallen buitenlandse journalisten ingevlogen. De persconferentie was in het Nederlands en vanuit een batterij tolkenhokjes achter in de zaal werd gezorgd voor adequate vertalingen. En altijd was er wel een Philips-bestuurder die het niet kon laten om te pronken met zijn talenkennis en quasi per vergissing de vraag van een - vrouwelijke - journalist in vloeiend Portugees of Spaans beantwoordde.

De jaarvergadering in de Philips Jubileumhal - aangebouwd aan het POC - was een evenement. De duizenden aandeelhouders die afkwamen op de vergadering of de langspeelplaat - later CD - die ze cadeau kregen, moesten op hun weg naar binnen letterlijk over de actievoerders heen stappen. Het jaarlijkse protest was gericht tegen de aanwezigheid van Philips in Zuid-Afrika waar toen nog het apartheidsregime heerste.

Volledig scherm © Kerstin Zabransky

Philips was een wereldmacht. Dat de haarscheurtjes die het concern al in de jaren zeventig vertoonde, uitgroeiden tot serieuze barsten konden of wilden maar weinigen onder ogen zien.

Met de technisch superieure V2000 leed Philips een smadelijke nederlaag tegen de Japanse concurrentie in de strijd om de wereldstandaard voor videorecorders. Topman Cor van der Klugt gaf half-serieus als verklaring dat Philips weigerde voorbespeelde video’s met porno op de markt te brengen. Het teken aan de wand werd genegeerd. Het succes van de in 1982 gepresenteerde compact-disc gaf weer moed voor de toekomst.

Philips schaakte hoogmoedig op te veel borden tegelijk. Dat moest wel fout gaan. Topman Jan Timmer deed een poging om het tij te keren. Er ging een huivering door Zuidoost-Brabant toen hij in 1990 de Centurion-operatie aankondigde, waarbij tienduizenden banen werden geschrapt. De ongekend harde ingreep voorkwam dat het ‘vaasje’ - Rutte indachtig - in gruzelementen viel. Het was slechts uitstel van executie, waardoor de onttakeling en opdeling van het concern in de volgende decennia een min of meer ordelijk verloop kon krijgen.

Helmond wereldberoemd in West-Afrika

Natuurlijk was het niet allemaal kommer en kwel. PSV won in 1988 de Europa Cup 1. Helmond verbeterde zijn reputatie en kreeg zijn prachtwijken Dierdonk en Brandevoort. Grard Sientje werd bezongen door de Deurnese volksmuziekgroep Moek. Aarle-Rixtel ging met Lieshout en Beek en Donk op in de gemeente Laarbeek. In de Kempen werden nog volop sigaren geproduceerd en gerookt. Helmond was dankzij de fameuze Dutch Wax van Vlisco wereldberoemd in West-Afrika.

Bedrijven als ASML en VDL sprongen in de gaten die Philips liet vallen. Brainport werd ‘slimste regio van de wereld’ en kreeg erkenning als motor van de nationale economie. Eindhoven groeide uit tot een internationaal centrum van high tech en design en is al lang niet meer saai.

Weg van de spelende konijntjes en de Philips-netwerken

Het ED had op 19 september 1997 de primeur: Philips wilde zijn hoofdkantoor naar Amsterdam verhuizen. Even mocht ik me leider van een actiekrant voelen. Maar wat we ook aan argumenten aandroegen, topman Cor Boonstra was niet te vermurwen.

Boonstra wilde meer dynamiek om zich heen dan de konijntjes die hij vanuit zijn kamer in het Eindhovense hoofdkantoor in het gras zag spelen. Maar bovenal wilde hij weg van de Philips-netwerken in Eindhoven, waarin hij – komend van Sara Lee/DE – een buitenstaander bleef. Weg ook van de techneuten wier taal hij niet sprak.

Quote Eindhoven wordt een stuk aantrekke­lij­ker door de herontwik­ke­ling van de gebouwen en gebieden die door Philips zijn verlaten Chris Paulussen Die techneuten gingen er overigens wel op vooruit door de komst van een eigentijdse High Tech Campus. De stad wordt een stuk aantrekkelijker door de herontwikkeling van de gebouwen en gebieden die door Philips zijn verlaten.

Er was een tijd dat ik als verslaggever pas naar mijn afspraak op het omheinde Strijp S mocht nadat een Philips-beveiliger had gecontroleerd of ik in mijn auto geen apparatuur had voor bedrijfsspionage. Tegenwoordig is de redactie gevestigd in een voormalig Philips-gebouw op Strijp S. Voor een journalist wiens leven zo verbonden is met Philips – toch nostalgie - een beetje heilige grond.

Een kleinere, journalistiekere krant

De krant is letterlijk kleiner geworden op papier, maar heeft een groeiend bereik via internet. De krant is ook journalistieker geworden. De wijze waarop nieuws wordt verspreid en geconsumeerd verandert door internet, slimme telefoons, digitale fotografie...

Iedereen kan tegenwoordig voor journalist spelen. In een wereld waarin nepnieuws zich als een lopend vuurtje verspreidt, moet de krant een betrouwbaar baken zijn en toegevoegde waarde bieden door nieuws te duiden en van context te voorzien.

Boonstra stuurde een fax...

Ik denk nog wel eens aan de stapels post die vroeger binnen kwamen met ‘nieuws’. En aan de dimafoon - een soort langspeelplaat waarop verhalen werden opgenomen die journalisten doorbelden om vervolgens door dimafonisten te worden uitgetikt.

Ook denk ik nog wel eens aan het fax-bericht dat Philips-topman Boonstra me in het voorjaar van 2001 stuurde om te melden dat hij een afscheidsinterview ‘niet langer opportuun’ achtte vanwege de voorkennisaffaire waarin hij verwikkeld was geraakt. Jammer, want met heel veel moeite was ik er zowat als enige in geslaagd om hem tot een afscheidsinterview te verleiden.

‘s Avonds deed hij zijn verhaal wel in de veelgeprezen talkshow Barend & Van Dorp - zonder kritische vragen en zonder onderbrekingen door ‘vaste stoorzender’ Jan Mulder. Kennelijk was dat zo afgesproken. Maar dat terzijde, Boonstra stuurde dus een briefje per fax… Weet u nog?