Wijk is poepende daklozen beu: ‘We hebben weleens zitten turven. Het zijn er zo’n drie per uur’

IN HERINNERING Tiny Velthoven (1955-2019) nam het leven zoals het was: ze hield van friet met mayo, feestjes en dieren

15 augustus Tiny Velthoven werd geboren met een licht verstandelijke beperking. En hoewel ze in de loop der jaren steeds meer lichamelijke ongemakken ondervond, was ze een blij mens en nam ze het leven zoals het kwam. Tiny hield van friet met mayonaise, van feesten en leuke uitstapjes. Ze stierf op 2 oktober 2019, en was toen 64 jaar oud. Tiny had 35 jaar lang op Providentia in Heeze gewoond, een instelling van Kempenhaeghe.