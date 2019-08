Wijkagent uit de wijk door personeelstekort bij politie Brabant

DEN BOSCH - Misschien heb je de wijkagent al even niet meer gezien? Agenten in Brabant worden namelijk vanwege het grote personeelstekort regelmatig gevraagd om de eigen wijk in te ruilen voor een dienst in de noodhulp. ‘Een doodzonde en een tijdelijke oplossing voor het structurele personeelstekort’, volgens de politievakbonden.

Op zich lijkt het een logische keuze omdat het nu in wijken rustiger is; veel mensen zijn niet thuis in de vakantieperiode. En de noodhulp ( reageren op spoedeisende meldingen) heeft een veel hogere prioriteit.

,,Maar wijkagenten horen in de wijk. Het is doodzonde en bovenal niet de oplossing voor het probleem", reageert Hans Schoones, vice-voorzitter van de politievakbond ANPV. Wijkagenten horen in de wijk. ,,Daarbij is het geen oplossing voor het structurele personeelstekort.”

Extra druk

De bezetting is bij de politie namelijk al veel langer een probleem. Maar de vakantieperiode legt een extra druk op het rooster. Veel bedrijven hebben deze maanden minder werk en kunnen dus makkelijk met een lagere bezetting.

Quote De zomermaan­den met meer feesten, vollere terrassen en veel mensen met extra vrije tijd, zorgen bij de politie voor extra werk Erwin Koenen, vicevoorzitter van politievakbond ACP ,,Maar de zomermaanden met meer feesten, vollere terrassen en veel mensen met extra vrije tijd, zorgen bij de politie voor extra werk", legt Erwin Koenen, vicevoorzitter van politievakbond ACP uit.

Volgens de Nederlandse Politiebond (NPB) is het personeelstekort in Oost-Nederland zo groot, dat agenten wordt gevraagd terug te komen van vakantie. Dat speelt in Brabant niet volgens de vakbonden en de politie zelf. ,,Maar door het tekort kiezen sommige teams om met minder auto’s in de noodhulp rijden om zo de bezetting rond te krijgen”, aldus Schoones.

Niet alleen tijdens de vakantie

Woordvoerders bij de politieteams van Zeeland-West Brabant en Oost-Brabant herkennen zich niet in de situatie die in Oost-Nederland zou spelen. Maar wijkagenten zijn inderdaad nodig om de noodhulp draaiende te houden. ,,En dat speelt niet alleen in de zomer, maar ook buiten die periode", laat een woordvoerder namens de beide teams weten.

Exacte cijfers over het aantal gaten in het 'wijkrooster’ geeft de politie niet. Maar volgens ACP vicevoorzitter Koenen is het tekort aan personeel, vooral voor de basisteams (de politie op straat) zorgelijk.

,,Er zou intern gekeken moeten worden naar de verdeling van de capaciteit. Minder vergaderen en terug naar het zichtbare werk op straat", zegt Koenen die een ruimere bezitting van het basisteam ziet als oplossing voor het personeelstekort waar de politie al lange tijd mee te maken heeft.

‘Politiek moet knopen doorhakken’

Volgens Schoones heeft schuiven met functies niet veel zin meer nu het tekort voelbaar is in vrijwel alle teams. ,,Ook bij de recherche en de ME speelt het. De politie is al zo lang uitgeknepen. Er moet gewoon heel snel, meer personeel bij.