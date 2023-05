Wijkagenten zien steeds meer fietsendiefstallen in Oss

Deze drie West-Brabantse forten dingen mee naar ‘Mooiste van Nederland’: Fort de Roovere in top 5

HALSTEREN/STEENBERGEN - Fort de Roovere in Halsteren, Fort Henricus in Steenbergen en Fort Sabina in Heijningen strijden in deze regio om de titel ‘Mooiste fort van Nederland’. Fortliefhebbers kunnen nog tot 1 juli een stem uitbrengen.