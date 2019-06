‘Wijzere’ Van der Weijden past strijdplan voor Elfstedenzwemtocht aan

VideoWASPIK - Met de wijze lessen van zijn eerste poging in het achterhoofd duikt Maarten van der Weijden komende vrijdag opnieuw het water in voor zijn Elfstedenzwemtocht.

De olympisch kampioen op de 10 kilometer van 2008 (Peking) heeft er vertrouwen in dat hij dit keer na vier dagen de finish in Leeuwarden kan halen. Al is voor de inwoner van Waspik vooral het belangrijkste doel om weer zoveel mogelijk geld voor kankeronderzoek op te halen.

,,Ik hoop natuurlijk op een soortgelijk bedrag als vorig jaar. Maar dat was toen wel een enorm bedrag. Alle beetjes helpen, dus we zullen overal blij mee zijn. Ik ga in ieder geval weer alles geven en heb er veel zin in. Ik ben er al zo’n tijd over aan het praten. Ik kijk er naar uit dat ik weer kan beginnen’', aldus de 38-jarige Van der Weijden, die vorig jaar ruim 5 miljoen euro ophaalde.

Gerimpeld uit het water

Vanuit het hele land leefden mensen toen massaal met Van der Weijden mee toen hij na 163 kilometer zijn tocht voortijdig moest beëindigen en in het Friese Birdaard gerimpeld uit het water werd gehesen. De Elfstedenzwemtocht leek een eenmalige actie, maar hoewel hij flink had afgezien ging het al snel weer kriebelen bij het zwemdier. ,,Ik houd van zwemmen. Ik vind het echt leuk. Ik weet dat het weer pijnlijk en zwaar wordt, maar dit past bij wie ik ben. Ik wil graag het beste uit mezelf halen. Ik heb er vertrouwen in dat het nu minder een lijdensweg zal worden, omdat ik veel heb geleerd van de eerste keer.’'

Van der Weijden gaat dit keer tijdens zijn tocht meer eten, omdat hij veel meer calorieën verbrandde dan hij binnenkreeg. Tijdens zijn eerste tocht vroeg hij op een bepaald moment om een pizza, die in allerijl werd geregeld. Hij zal nu om de vijf uur een warme maaltijd tot zich nemen. Ook last hij meer tijd in om te slapen.

,,Vorige keer moest het voor mij vooral zwaar zijn. Ik wilde zo min mogelijk slapen en vooral blijven zwemmen. Zwaar blijft zeker, maar meer slaap zal hopelijk het verschil maken.”

Meezwemmers

Hij hoopt ditmaal ook steun te krijgen van meezwemmers. Vorig jaar moesten die aan de kant blijven omdat de kwaliteit van het water niet goed was. Maar de omstandigheden zien er nu gunstig uit. “Dat zal een andere dimensie geven aan deze tocht. Ik kijk er vooral naar uit om in de nacht samen met al die mensen met lampjes op hun hoofd te kunnen zwemmen.’'

Zijn vrouw Daisy zal tijdens zijn tocht weer een grote steun en toeverlaat zijn. ,,We hebben de beslissing samen genomen om er weer voor te gaan en samen zijn we er ook klaar voor.’’