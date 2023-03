Wilde achtervolging dwars door dorpen eindigt in Den Bosch: aanhouding en Range Rover fors beschadigd

DEN BOSCH - Een man is donderdagavond aangehouden na een wilde en urenlange politieachtervolging. Die begon in Limburg en eindigde in Den Bosch. Daar kon een arrestatieteam hem aanhouden in een woning. Er waren zo'n 25 politieauto's bij de actie betrokken, net als een helikopter.

Het gaat om een ‘gesignaleerd’ persoon, vertelt een woordvoerder van de politie. Waarvoor de verdachte gezocht wordt, is niet bekend. De achtervolging begon tussen 19.00 en 19.30 uur toen een ANPR-camera aansloeg op het kenteken van de bestuurder. Dat gebeurde vlak nadat hij in Limburg de Nederlandse grens over was gereden.

De politie schaalde groots op want de man zou erom bekend staan dat hij er vaker vandoor was gegaan. In totaal zo'n vijfentwintig politieauto's waren bij de actie betrokken, onder meer van de Landelijke Eenheid. Ook rukte een politiehelikopter uit. De Range Rover van de man liep onderweg aan beide kanten forse schade op. De achterbumper lag er in Den Bosch af. De auto is inmiddels afgevoerd.

Tekst gaat verder.

Volledig scherm De politiehelikopter cirkelde geruime tijd boven Den Bosch. © Redactie Zuid

Nadat de achtervolging eindigde in de Bossche Kemperlandstraat, sprong de verdachte uit de auto. De buurt werd afgezet voor zijn aanhouding. Die vond rond 21.40 uur plaats in een woning. De man werd aangehouden door een zogeheten Rapid Respons Team (RRT) van de politie. In de omgeving van de Bossche wijk ‘t Zand was veel politie op de been. Agenten droegen kogelwerende vesten.

De achtervolging zou onder meer gegaan zijn door dorpen als Sint-Michielsgestel en Den Dungen.

Volledig scherm Aanhouding na lange achtervolging. © Bart Meesters - Meesters Multi Media

Volledig scherm Donderdagavond vond er een politieachtervolging plaats van Limburg naar Den Bosch. © Bart Meesters/Meesters Multi Media

Volledig scherm Donderdagavond achtervolgde de politie een Range Rover van Limburg naar Den Bosch. © Bart Meesters/Meesters Multi Media