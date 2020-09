Wildplassers brengen 2,4 miljoen euro binnen: Brabanders dragen fors steentje bij

Vorig jaar zijn er vijfduizend meer wildplassers op de bon geslingerd dan het jaar ervoor. In totaal ging het in 2019 om 17.000 boetes voor mannen én vrouwen die tegen een lantaarnpaal, boom, in een portiek of ergens anders waar dat niet mocht urineerden, zo blijkt uit cijfers van het CJIB.

In Brabant werd het meest wildgeplast in Eindhoven. Daar werden 540 boetes uitgedeeld wat neerkomt op 23,3 boetes per tienduizend inwoners. Ook de bomen en gevels in Breda moesten eraan geloven. Daar werden 413 wildplassers betrapt en beboet, dat zijn er 22,5 per tienduizend inwoners.

In Den Bosch waren het er 346, goed voor 22,4 bekeuringen per tienduizend Bosschenaren. Het gemiddelde aantal wildplassers in Nederland ligt op 9,9 per tienduizend inwoners. Daar liggen deze Brabantse steden dus fors boven.

2,4 miljoen euro opgebracht

Het is een duur geintje trouwens, dat wildplassen. Je behoefte doen op een plek waar dat niet mag kost je zo 140 euro. In totaal waren alle boetes die er vorig jaar voor uit werden geschreven samen goed voor bijna 2,4 miljoen. Het wildplassen gebeurde volgens het CJIB gemiddeld 46 keer per dag.

Wanneer krijg je een bekeuring? Je krijgt niet op iedere plek waar je tegen een lantaarnpaal urineert een boete voor wildplassen. Buiten de bebouwde kom is wildplassen in sommige gemeenten namelijk niet strafbaar. Het is afhankelijk van de plaatselijke verordeningen.

Wat opvalt is dat in iedere provincie het aantal boetes steeg, behalve in Drenthe. Daar werden minder bekeuringen uitgedeeld. In Overijssel steeg het aantal boetes voor wildplassen juist met bijna zeventig procent.

Ben je benieuwd hoeveel wildplasboetes er in jouw gemeente uitgedeeld zijn? Je ziet het hieronder.

