Will van Sebille wil erkenning voor afstandsmoeders: ‘Je zit levenslang met een probleem opgezadeld’

Hoe vaak zal Will van Sebille (70) het verhaal uit haar jeugd de afgelopen decennia al verteld hebben? Ze weet het niet. Ze geeft er lezingen over, schreef een boek, kwam ermee op televisie – ze is de tel kwijt. Het verhaal is een deel van haar bestaan geworden, ze is ermee vergroeid. En door een nu lopend onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar misstanden rond adoptie in de jaren 60 en 70 is het opnieuw brandend actueel.