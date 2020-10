Willekeur coronaboetes: de een krijgt een boete, een ander een waarschuwing en ‘dat mag en kan’

Hij, een 20-jarige student uit Giessen, reed afgelopen april met vier anderen in de buurt van Brakel rond in een open jeep. Een boa deelde vijf coronaboetes uit omdat ze geen 1,5 meter afstand tot elkaar hielden. 390 euro per persoon, dat doet toch pijn. Daar waar zijn vrienden de bekeuring betaalden, ging hij in beroep. Met succes: de rechter, een van de eersten die zich over coronazaken boog, schroefde de boete woensdag terug tot 95 euro.