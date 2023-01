Willem (21) klust het liefst de hele dag in zijn B&B: ‘Een half uur op de bank zitten, vind ik zonde van de tijd’

Peter Gillis, Henny Vrienten en Jan Biggel: deze Brabanders zullen we na 2022 niet vergeten

De een beleefde zijn doorbraak in de tenniswereld, de ander liet een hoop fans in verdriet achter en weer een ander werd de absolute ‘juicekoningin’. Er zijn van die namen die je dit jaar hebt gehoord en die voor altijd in je geheugen gegrift zullen staan. De een was allang bekend in Brabant, van de ander had nog nooit iemand gehoord. Welke Brabanders zullen we nooit meer vergeten na dit jaar?

30 december