Willem II-shirt verkozen tot mooiste shirt aller tijden, PSV mooiste uitshirt

Een speciale vakjury boog zich deze week over alle clubwinnaars van het Eredivisie Shirt Festival, verkozen door de vele tienduizenden stemmers. Wat zijn de mooiste Nederlandse shirts ooit, gedragen in de eredivisie? ,,Herinneringen horen óók bij een shirt, maar herinneringen zijn ook heel persoonlijk. Esthetiek gaf voor ons de doorslag.’’

Frank Evenblij (Bureau Sport), Arno Kantelberg (Esquire), Victoria Koblenko (actrice/presentatrice), Jan Joost van Gangelen (Fox Sports) en Sjoerd Mossou (AD) bespraken twee uur lang al hun favorieten én kozen een definitieve winnaar.



Liefst 162.164 nominaties stroomden binnen bij de online shirtverkiezing van de eredivisie, verdeeld over alle clubs die ooit op het hoogste niveau in Nederland speelden. Uit alle winnaars per club koos de vakjury na uitvoerig beraad zijn favoriet(en).

,,Eigenlijk niet te doen’’, vond juryvoorzitter Sjoerd Mossou. ,,Soms was het echt appels en peren vergelijken. We hebben onze emoties vakkundig uitgeschakeld. Victoria had wat dat betreft een belangrijke rol in de jury: zij keek vanaf het eerste moment puur naar het ontwerp, zonder allerlei oude-mannen-romantiek. Gelukkig waren er een aantal subcategorieën, met winnaars per decennium én een ‘mooiste uitshirt’. Uiteindelijk kregen al onze topfavorieten een mooie, verdiende plek.’’

De drie mooiste shirts ooit

3. Ajax 1969/1972

Om dit shirt, door France Football gekozen als het mooiste shirt ooit, kon de jury onmogelijk heen. ,,Dat witte ronde boordje hè’’, aldus jurylid en stijlgoeroe Arno Kantelberg. ,,Wat mij betreft heeft ieder perfect shirt een rond boordje. Het Ajax-shirt is van zichzelf al prachtig herkenbaar, zeker met lange mouwen. Deze klassieker is bijna maagdelijk in zijn eenvoud, maar iedereen ter wereld herkent die rode baan.’’

2. Feyenoord 1983/84

De sponsornaam ‘Gouden Gids’, het kampioenschap met Johan Cruijff, het ontwerp: dit shirt heeft eigenlijk alles, vindt de jury. ,,Dat goudgeel combineert prachtig met het Feyenoord-shirt’’, aldus Van Gangelen. Mossou: ,,De jaren ’80 vind ik persoonlijk het tofst, sommige liefhebbers willen juist géén sponsor, maar hier zie je: een sponsornaam kan óók heel mooi en iconisch zijn.’’

1. Willem II 1958/59

Esthetiek gaf de doorslag. De jury kwam al snel tot de conclusie dat herinneringen zich lastig laten vergelijken: dat is voor individuele liefhebber, fan of supporter anders. Dit klassieke Willem II-shirt uit 1958/59 springt er qua schoonheid en stijl bij alle juryleden bovenuit, zelfs bij gezworen NAC-fan Mossou.

,,Ik heb maar even braaf mijn mond gehouden, maar objectief bekeken kan ik niets inbrengen tegen het enthousiasme bij de rest van de jury. Dit is een herkenbaar, bijzonder én typisch Nederlands shirt. Je ziet dit ontwerp in geen enkel ander land.’’

Hagenaar Evenblij werd nota bene supporter van de Tilburgse club vanwege het shirt, maar ook Kantelberg roemt het design. ,,Strepen zie je veel vaker op een voetbalshirt, maar nooit op deze manier, in een driekleur’’, aldus Kantelberg. Koblenko: ,,Ik kijk zonder allerlei nostalgische gevoelens naar voetbalshirts, maar dit shirt klopt gewoon. Rustig, toch heel herkenbaar. Het heeft helemaal geen sponsor of embleem nodig.’’

Van Gangelen, zelf óók fan van het Sparta-shirt met ‘Efteling’, kan zich volledig vinden in die keuze. ,,Het is verleidelijk om bij een shirt gelijk aan spelers of bijzondere herinneringen te denken. Maar het Willem II-shirt is in zijn eenvoud al bijzonder, het overstijgt alle tijdperken. Hulde.’’

Onder de foto en reactie Jordens Peters het juyrapport per decennium én het mooiste uitshirt ooit.

Mooiste shirt jaren ’50:

MVV

Dit shirt stond direct omcirkeld tussen de topfavorieten van actrice Victoria Koblenko – en de rest van de jury was het roerend eens: de balans van dit shirt is werkelijk prachtig. De witte mouwen met die rode boordjes. De eenvoudige, maar krachtige witte ster op de borst maakt het helemaal af. ,,Dat prachtige kraagje ook’’, aldus Koblenko. ,,Dat koordje en die ronde hals.’’ Alles klopt aan dit shirt.

Eervolle vermelding: SC Enschede 1959/60. ,,Die witte V op dat zwarte shirt: zeer stijlvol’’, aldus Arno Kantelberg.

Mooiste shirt jaren ‘60

Heracles

Eervolle vermeldingen:



Telstar 1964/65. ,,Schitterend, dat maagdelijk wit met dat grote embleem’’, aldus Frank Evenblij.

FC Twente 1967/68. ‘Een bijzonder ontwerp in prachtige kleuren, afgemaakt met die herkenbare Twentse ros op de borst’, aldus het juryrapport.

Mooiste shirt van de jaren ’70:

De Graafschap 1976/77

Eervolle vermelding:

Feyenoord 1970/71. Zowel door Kantelberg als Van Gangelen vurig bepleit, mede vanwege kledingsponsor ‘Le Coq Sportif’.

Mooiste shirt jaren ‘80

NAC 1982/83

Eervolle vermeldingen:

PEC Zwolle 1982/83:

,,Het bewijs dat een sponsor een shirt echt móóier kan maken’’, aldus Mossou. ,,Prachtig krijtstreepje, geweldig die letters van Dr Schupp.”



Sparta 1982/83

,,De sponsornaam, het klassieke Sparta-shirt én het feit van Louis van Gaal en Dick Advocaat hierin speelden’’, aldus Van Gangelen. ,,Wat wil je nog meer?’’

Mooiste shirt jaren ‘90

De jaren ’90 waren een moeizaam decennium voor de meeste shirtliefhebbers. Dat bleek ook uit de publieksstemmen. ,,Maar dit shirt van FC Groningen is helemaal goed’’, zegt Kantelberg, hoofdredacteur van mannenblad Esquire. ,,Dat het van Puma is, vind ik al mooi, want die maakten veel meer prachtige shirts. Maar in het licht van de rommelige jaren ’90 is dit een heel ‘clean’ ontwerp. Goede sponsor ook: Pioneer. Niet te veel letters, niet te weinig.’’



Eervolle vermelding

SVV 1990/91. ,,Prachtige kleur groen!’’, aldus Kantelberg. ,,Heel herkenbaar, fraai ontwerp’’, aldus Mossou.

Mooiste shirt jaren ‘00

Het grote publiek rekende vrijwel geen enkel shirt uit de jaren ’00 tot zijn favorieten. Dat dwong de vakjury een eigen, eigenwijze keuze te maken: het SC Heerenveen-shirt uit 2001/02. ,,In deze verkiezing konden we echt niet om Heerenveen heen’’, vindt Van Gangelen. ,,Die pômpebleden! Uniek!’’ Specifiek dit shirt is een prachtige, moderne uitvoering van de klassieker. ,,Alle details kloppen’’, vindt Evenblij.



Eervolle vermelding: geen

Mooiste shirt jaren ‘10

In dit shirt werd Feyenoord voor het eerst sinds 19 jaar kampioen. Maar niet alleen de herinnering, ook het ontwerp is heel fraai, oordeelde de jury. ,,Het lukt bijna nooit om het kledingmerkje, het clubembleem én de sponsornaam tot een mooi geheel te krijgen’’, aldus Mossou. ,,Hier is dat wél gelukt. De vlakverdeling tussen rood en wit heeft amper te lijden onder de aanwezigheid van het Opel-logo.’’ ,,Mooi die zwarte boordjes ook’’, vindt Koblenko.



Eervolle vermelding:

FC Groningen 2015/16. Het zwart met groene Robey-shirt waarin de Groningse club tevens de KNVB beker won, is modern én stijlvol, aldus de jury.

Mooiste uitshirt ooit

PSV 2009/10