Willem van Oranje legde minimaal 100.000 kilometer af: ‘Maar hij was soms maandenlang onder de radar’

met video Dode man gevonden in woning in Den Bosch, 49-jarige verdachte opgepakt: politie vermoedt misdrijf

DEN BOSCH - In een woning aan de Brugstraat in Den Bosch is zondag na een tip rond 11.30 uur een lichaam gevonden van een man. Een 49-jarige man is door de politie in de woning aangehouden.