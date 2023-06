Winkel in Breda regelmatig doelwit met vernielingen en brandstichting, politie zoekt verdachte

BREDA - De politie in Breda is een zoektocht gestart, omdat een winkel in Breda regelmatig last heeft van vandalisme. In het pand is in de nacht van woensdag op donderdag brand gesticht en eerder kwamen al meldingen van vernielingen binnen aan dit adres.