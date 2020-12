Winkels in België weer geopend, maar wel onder strenge voorwaarden

Zo moet iedereen een mondkapje dragen en is het de bedoeling dat mensen in hun eentje gaan winkelen. Niemand mag langer dan een half uur in de winkel blijven en winkeliers moeten er op toezien dat er per 10 vierkante meter oppervlak één klant binnen is. Winkels die kleiner zijn dan 20 vierkante meter mogen maximaal twee klanten tegelijk toelaten. En overal moet 1,5 meter afstand kunnen worden gehouden.

In Antwerpen kan het overtredingen van de maatregelen in of aan een winkel de sluiting van die winkel betekenen. Het is verplicht om in de winkelstraten in de provincie Antwerpen tijdens de openingsuren een mondmasker te dragen. Overtredingen van de maatregelen in of aan een winkel in Antwerpen, kan de sluiting van die winkel betekenen. In Brussel en Gent zijn voor bepaalde pleinen een straten maximum aantallen berekend. Stewards houden hier in de gaten of het niet te druk wordt.