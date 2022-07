WK Twirling is ook voor mannen: 'Ze denken dat ik een marjorette ben'

Mountainbi­ke­r­ou­tes schieten als paddenstoe­len uit de grond: ‘Je kunt het spannender maken door harder te rijden’

DEURNE - Mountainbiken is hot. In zes jaar tijd is het aantal routes landelijk toegenomen van 193 naar 255. Waar komt deze opleving vandaan, waar voldoet een goed parcours aan en wat zijn de pareltjes in Brabant?

25 juli