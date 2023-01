Woensdrecht hoopt op behoud topveldrit na WK: ‘Maar we kunnen niet opbieden tegen Londen’

Laatste groet voor de Willibror­dus­kerk; ‘Jammer dat-ie dichtgaat, maar ja, we kwamen zelf ook niet meer’

ZEELST - De kerkbanken waren zondagochtend goed bezet tijdens de laatste eredienst in de Willibrorduskerk in Zeelst. Na een twee uur durende viering neemt de kapelaan de geloofsattributen mee in zijn auto om het naar de Christus Koningkerk te brengen, waarna binnen als slotlied het Willibrorduslied wordt gezonden. Bij beide kerken luiden de klokken.

29 januari