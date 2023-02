Woensdrecht staat paraat voor bestrijding natuurbranden

Volledig scherm Burgemeester Steven Adriaansen van Woensdrecht. © Gemeente Woensdrecht

Vorige week vroegen de Woensdrechtse raadsfracties van D66 en CDA in de opinieraadsvergadering Bestuur, of de gemeente al maatregelen heeft getroffen voor het voorkomen en bestrijden van natuurbranden, die volgens meerdere gerenommeerde onderzoekers in de toekomst steeds meer voor zullen komen door de steeds warmer en droger wordende zomers. De Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen antwoordde dat het bestrijden van natuurbranden een zeer hoge prioriteit heeft.

Adriaansen vertelde dat echte grote natuurbranden zich de afgelopen zomer niet hebben voorgedaan. ,,Wel zijn er in de omgeving tal van kleinere bosbrandjes geweest die door adequaat ingrijpen snel onder controle waren”. Hij legde uit dat er nu vooral veel aan preventie wordt gedaan. „We hebben regelmatig grensoverschrijdend overleg met boseigenaren en eigenaren van recreatieparken.”

Met de boseigenaren wordt gekeken hoe het bosgebied erbij ligt en of er voldoende brandgangen zijn en of het bosgebied goed bereikbaar is voor de brandweer, en of er voldoende watervoorzieningen aanwezig zijn die de brandweer moeten voorzien van bluswater.

Adriaansen vertelde dat er met de recreatieondernemers een evacuatieplan wordt gemaakt, over wat te doen als een bosbrand dicht bij een recreatiepark komt. „Onze vrijwillige brandweerlieden oefenen het hele jaar door om natuurbranden te blussen maar ook om dit soort branden te voorkomen. Nieuw is het handcrewteam. Dat zijn brandweerlieden die paden gaan graven in het bos waarmee voorkomen kan worden dat een brand zich verder uitbreidt. Ook worden er extra waterputten aangelegd bij moeilijk bereikbare punten in het grenspark Kalmthoutse Heide.”