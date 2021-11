Wolf loopt midden op straat in Lage Zwaluwe, bewoner staat oog in oog: ‘Zou nu geen schapenboer willen zijn’

Torenhoge energieta­rie­ven voor ex-klan­ten failliet Welkom Energie

Eindhovenaar Henk van der Slik baalt als een stekker. Hij kreeg van energieleverancier Eneco een bijna twee keer zo hoge energierekening dan hij gewend was. En hij is niet de enige, min of meer hetzelfde overkwam alle 90.000 klanten van het failliete Welkom Energie. Eneco noemt het 'pech’.

19 november