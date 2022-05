Wolf steeds vaker gespot in Brabant, en lijkt zelfs koe aan te vallen: vier vragen over het roofdier

Waar komen die wolven ineens vandaan?

De wolf is lang weg geweest uit Nederland: zo’n 150 jaar. Vanaf 2015 worden de roofdieren weer in ons land gespot. De eerste wolven werd voornamelijk gezien in het oosten; de eerste plek waar een wolf zich definitief vestigde was dan ook op de Veluwe in 2018. Maar in de afgelopen jaren zijn de dieren ook volop in Brabant te zien. In onze provincie lopen op dit moment zes wolven rond die voornamelijk vanuit België en Duitsland binnen zijn gekomen. Dat bleek in april uit onderzoek van BIJ12, het bureau dat wolvenzaken voor de provincies regelt.