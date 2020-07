Wolf valt koe aan in stal in België: ‘Dit is het werk van Brabantse Billy’

Het ziet ernaar uit dat de wolf die een tijdje toesloeg in de regio Heusden, zich nog altijd in de Belgische Kempen bevindt. Billy, zoals de zuiderburen hem noemen, heeft zichzelf zaterdagnacht waarschijnlijk toegang verschaft tot een stal in Retie. Daar werd een koe brutaal aangevallen. Het dier overleefde de aanval niet.

Eerder deze maand werd wolf Billy al opgemerkt in de Belgische Kempen. In Berlaar werd een koe doodgebeten. Enkele dagen later, op 19 juni, werd de wolf door een bestelwagen aangereden op de Ring in Turnhout.

Verplaatst?

Nadien werd hij een tijdje niet meer gesignaleerd. Het leek alsof hij zich had verplaatst naar een andere regio, maar nu ziet het er toch naar uit dat hij zich nog in de Kempen bevindt.

Wolf Billy werd op 3 juni reeds in Oud-Turnhout gespot.

Koe aangevallen

In een stal in de Hoekstraat in Schoonbroek, een gehucht van Retie, werd in de nacht van zaterdag op zondag een koe aangevallen. Het dier was verzwakt en stond daarom afgescheiden van de andere dieren. Dat maakte van de koe een makkelijke prooi. Het dier werd zwaar toegetakeld. De koe leefde nog toen ze gevonden werd door de boer, maar was zodanig gewond dat ze moest afgemaakt worden door de dierenarts.

De dader was zonder problemen de stal binnen geraakt omdat de stal een opening heeft langs waar de dieren op elk moment naar buiten kunnen wandelen. ,,Er werd een DNA-staal genomen. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend, maar het heeft er alle schijn van dat dit het werk is geweest van wolf Billy. Er zijn sporen aangetroffen die op een wolf wijzen”, zegt Patrick Geuens, burgemeester van Retie. ,,Eén dag later is de wolf zelfs teruggekeerd naar de boerderij. Het dier werd toen opgemerkt door een familielid van de boer.”

Schrikdraad

Omdat wolf Billy twee nachten op rij een bezoek zou hebben gebracht aan de boerderij, besloot het Belgische Agentschap Natuur en Bos (ANB) om schrikdraad te plaatsen rond de boerderij. ,,Als hij dan nog eens terugkomt, schrikt hij van de schok en vertrekt hij hopelijk”, vervolgt burgemeester Patrick Geuens.