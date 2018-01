Wolvin Naya liep door de Peel en Budel-Dorplein naar België

EINDHOVEN - De Duitse wolvin die rond de jaarwisseling de provincie Noord-Brabant bezocht, liep achtereenvolgens door de Mariapeel, de Deurnese Peel, de Groote Peel en Budel-Dorplein. Het vrouwtje met de naam Naya, is afkomstig uit de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern (boven Berlijn) en wordt via een halsbandzender gevolgd door onderzoekers van de universiteit van Dresden. Waarschijnlijk heeft ze onder meer in Brabant ook enkele schapen aangevallen.

Dat heeft Bij12 Faunafonds, een samenwerkingsverband van de provincies, bekendgemaakt. De wolf wandelde rond 18 december bij Drenthe de grens over. Vervolgens toog ze via Overijssel, Gelderland en Brabant naar Limburg om op 2 januari net onder Weert de grens met België over te gaan. Waarschijnlijk is ze daar nog steeds.

Op aanwijzing van de Duitse wetenschapper heeft een collega van de universiteit in Wageningen achteraf een aantal locaties op de route van Naya onderzocht. Daaruit bleek dat er wilde prooidieren, zoals reeën en hazen, zijn gegeten. De wolvin is 'met grote waarschijnlijkheid' ook verantwoordelijk voor een aanval op schapen in Overijssel en in het oosten van Brabant. DNA-onderzoek moet definitief uitsluitsel geven. Het resultaat daarvan wordt over enkele weken verwacht.

Gecompenseerd

Als schapen gewond of gedood worden bij een aanval van een wolf worden de schapenhouders door de provincie gecompenseerd voor de kosten. Waarschuwen was volgens de provincie in het geval van Naya niet mogelijk. ,,Zenderinformatie is altijd achteraf. Als die beschikbaar komt, is de wolf alweer tientallen kilometers verder getrokken."