WOO HAH! sleept ‘IJzeren Podiumdier’ voor beste festival in de wacht

Ravage aan woning door blikseminslag in Tilburg

20 januari TILBURG - Bij een korte felle onweersbui is een woning getroffen door een blikseminslag aan de Midslandstraat in Tilburg Reeshof vrijdagavond. De bliksem is precies in het dak van de woning geslagen, waardoor het dak en het dakraam zwaar zijn beschadigd.