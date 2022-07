Wordt het dinsdag 40 graden in Brabant? Dit waren de gevolgen drie jaar geleden

Eindhoven bleef op 25 juli steken op 40,4 graden. Die dag werd een historische dag, mede door de 40,7 graden op vliegbasis Gilze-Rijen. Op acht plekken in Nederland kwamen meetstations boven de 40 graden uit. ’s Nachts kwam de temperatuur in Volkel niet onder de 25 graden. In juli 2019 was het vier dagen op rij tropisch warm, dat zit er deze week in Brabant niet in.