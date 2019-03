Xander feliciteert Lee Towers en ook dit lieve mannetje is jarig

Man (22) uit Rijsbergen rijdt bewust in op groep kippen, veel ophef op social media

22 maart RIJSBERGEN - Een 22-jarige man uit Rijsbergen is vrijdagmiddag aangehouden wegens dierenmishandeling. Op social media verscheen een filmpje van hem waarop te zien was hoe hij bewust met zijn auto inrijdt op een groep kippen. Daarbij zou hij minimaal een kip geraakt hebben, het dier werd gelanceerd via de voorruit zo is te zien op de video.