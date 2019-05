Xander wordt heerlijk wakker met zijn gezin in Parijs en Raymond ervaart een beetje miscommunicatie

BRABANT BYTESKorte updates van onze eigen Brabantse sterren op social media, wie houdt daar nou niet van? In de rubriek Brabant Bytes struinen wij het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van onze eigen BB’s, oftewel: Bekende Brabanders.

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Raymond van de Klundert probeert na een zeer geslaagde vakantie duidelijk te maken dat zijn verblijf heerlijk was. Maar dat komt niet helemaal goed over. Raymond heeft overigens ook leren surfen blijkbaar.

Songfestivaldeelnemer Duncan Laurence, die in Tilburg studeerde, heeft een gouden plaat in de wacht gesleept met zijn songfestivalnummer Arcade. Gefeliciteerd Duncan!

Een erg mysterieuze, stomende foto van Vajèn van den Bosch deze zaterdagmiddag. Wat zit ze daar toch te doen op de grond?

Dat is lekker wakker worden. Wat zonnestralen, een mooie vrouw en hele blije kinderen. Daar wordt Xander de Buisonjé natuurlijk gelukkig van, alhoewel hij niet helemaal compleet is zonder zijn soon Sem.

Nou ja, zeg! Ga je naar een concert van Anouk in het Ziggo Dome, kom je een levensgrote poster van jezelf tegen. Zo'n kans voor wat zelfpromotie laat je natuurlijk niet liggen, moet Jacqueline Govaert van de Tilburgse band Krezip gisteravond gedacht hebben. Nog een klein half jaartje, dan is het zover.

Van alle Brabantse sterren, was Rico Verhoeven vanochtend als eerste wakker. De King of Kickboxing deelde zijn fans mede dat hij momenteel werkt aan een zwembad in de tuin. Hard werk, maar ach, da's meteen een goede training!

Dat is nog eens broederliefde. Philippe en Olivier Rommens stonden gisteravond samen op het veld en vlogen elkaar op de grasmat in de armen. Hun club TOP Oss sloot het seizoen goed af en deelt het mooie moment vandaag op Instagram.

Acteur, komiek, zanger en sinds kort ook complotdenker Jeroen van Koningsbrugge speelt een ijzersterke rol in de serie Riphagen. Die wordt vanavond in zijn geheel uitgezonden. Trots als hij is op zijn acteerprestaties, kondigt hij dat aan op sociale media.

Er gaat geen dag voorbij of dj La Fuente pronkt met één van zijn sportwagens. Zo ook vandaag. Begin jij de speeltjes van de Eindhovenaar al te herkennen?

Creator. Meer wil Gers Pardoel niet kwijt over onderstaande foto. Zou hij zichzelf bedoelen? De Kaatsheuvelse rapper, die eigenlijk Gerwin heet, creëerde immers al menig hit.

Plons! En dan is je iPhone stuk. Het is oliedom, maar het kan de besten overkomen. En dus ook presentatrice Gwen van Poorten. Ze sprong met haar telefoon op zak in het zwembad. Tja, dan doet ‘ie het niet meer... Gelukkig hebben we de beelden nog.

De gimmick van ex-PSV-speler Memphis Depay beging meer en meer aan populariteit te winnen. Opnieuw loopt hij vandaag met zijn vingers in de oren over het voetbalveld. Laten we hopen dat hij zo nog veel doelpunten mag vieren.