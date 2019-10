XXL-distributiecentra: ‘Grijze dozen’ bedreigen Brabants landschap

Billy (30) uit Boekel opgepakt bij protesten in Barcelona: ‘We zijn stom geweest’

20 oktober BARCELONA/BOEKEL - Bij de soms gewelddadige protestacties in Barcelona van deze week zijn vrijdagavond twee Brabanders opgepakt. Een van hen is Billy Pearson (30) uit Boekel, die sinds drie jaar in de Spaanse stad woont. ,,Ik heb geen idee wat de gevolgen voor ons zijn.”