Yolande geeft Nederlands aan onder andere expats: 'Ze vinden het soms spannend om Nederlands te praten'

Ria beleeft op haar 83ste nog een primeur: ‘Dit is de eerste vis van mijn leven’

GENDEREN/WIJK EN AALBURG - ,,Elke keer zuigen ze mijn pier leeg.” Piet van Loon (79) legt zich er maar bij neer dat hij nog niets vangt. ,,Dit is ook niet spannend. Vroeger heb ik veel op zee gevist. Dat is veel spannender. Ik maak me hier niet zo druk hoor.”