Youri Petrov: de tragiek van een ooit zo talentvolle voetballer, die alles verloor door drank

Componist en dirigent Amin (25): ‘Ik zoek steeds naar de perfecte balans tussen westerse en Perzische muziek’

EINDHOVEN/NUENEN- Hij was een succesvol student architectuur in Iran, maar sloeg toch een andere richting in. Iraniër Amin Amel Ebrahimi koos voor de muziek en een studie aan het conservatorium in Tilburg. Nu, op 25-jarige leeftijd, is hij al een veelgevraagd en succesvol componist en dirigent, onder meer in Nuenen en Helmond.