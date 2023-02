Yum, yum, yum! Dit foodevenement keert na drie jaar terug in Breda

indebuurt.nlDe Boeimeer verwelkomt na drie jaar het Bumperkluiven foodtruckfestival! Het festival voor jong en oud draait om eten, maar blinkt ook uit in muziek, theater en activiteiten. Als dat nog niet genoeg is: je kunt er heerlijke wijnen en speciaalbieren krijgen! Ben je al aan boord? Dit moet je weten:

Vanuit je werk rol je meteen door naar de Witte de Withweg – achter de Aldi – in de Boeimeer. Op het veldje staan dit jaar foodtrucks, waar je kunt kiezen uit verschillende soorten eten. De bar verkoopt allerlei lekkere biertjes en heerlijke wijnen te schenken. Het festival begint op vrijdagmiddag 26 mei om 16.00 uur.

Bruikbaar advies

Op zaterdag en zondag ben je al vanaf 13.00 uur welkom op het terrein. Voor de kleintjes is er een leuk programma verzorgd. Neem plaats op het gezellige terras of neem je eigen kleedje mee en sluit aan om te genieten van de live optredens, het theater of voel je weer even kind in de zweefmolen. Ook voor de allerkleinsten is er genoeg vermaak.

De toegang is gratis en het eten is – als we de website van Bumperkluiven mogen geloven – toegankelijk voor iedere portemonnee. Het festival is dagelijks open tot 23.00 uur en eindigt op maandag 29 mei.

